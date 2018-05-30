 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российские войска должны покинуть Донбасс, - США об эскалации конфликта


фото: mil.ru
Российские войска должны покинуть оккупированные территории Донбасса, а Кремль - вернуть Украине Крым

Об этом во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая заявила постоянный представитель США Никки Хейли, сообщает издание The Hill.

Она в очередной раз осудила агрессию России на территории Украины и выразила требование Кремлю по поводу того, что его войска должны выйти из Донбасса, в частности в рамках недавней эскалации конфликта.

По ее словам, до тех пор, пока Россия не прекратит свои ужасные действия в Украине, позиция США останется неизменной.

"Пока Россия не вернет Крым под украинский контроль, санкции США, связанные с вторжением на полуостров, будут продолжаться. И пока Россия не отзовет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять Минские соглашения, наши санкции в ответ на ее явно неправомерные действия не будут отменены", - отметила Хейли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать