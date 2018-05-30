Российские войска должны покинуть Донбасс, - США об эскалации конфликта

30 мая, 2018, 13:03

Российские войска должны покинуть оккупированные территории Донбасса, а Кремль - вернуть Украине Крым

Об этом во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая заявила постоянный представитель США Никки Хейли, сообщает издание The Hill.

Она в очередной раз осудила агрессию России на территории Украины и выразила требование Кремлю по поводу того, что его войска должны выйти из Донбасса, в частности в рамках недавней эскалации конфликта.

По ее словам, до тех пор, пока Россия не прекратит свои ужасные действия в Украине, позиция США останется неизменной.

"Пока Россия не вернет Крым под украинский контроль, санкции США, связанные с вторжением на полуостров, будут продолжаться. И пока Россия не отзовет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять Минские соглашения, наши санкции в ответ на ее явно неправомерные действия не будут отменены", - отметила Хейли.