Российские войска должны покинуть Донбасс, - США об эскалации конфликта
Об этом во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН 29 мая заявила постоянный представитель США Никки Хейли, сообщает издание The Hill.
Она в очередной раз осудила агрессию России на территории Украины и выразила требование Кремлю по поводу того, что его войска должны выйти из Донбасса, в частности в рамках недавней эскалации конфликта.
По ее словам, до тех пор, пока Россия не прекратит свои ужасные действия в Украине, позиция США останется неизменной.
"Пока Россия не вернет Крым под украинский контроль, санкции США, связанные с вторжением на полуостров, будут продолжаться. И пока Россия не отзовет свои силы из восточной Украины и не начнет выполнять Минские соглашения, наши санкции в ответ на ее явно неправомерные действия не будут отменены", - отметила Хейли.
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