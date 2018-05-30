Роналду выплатит 28 млн евро штрафа или попадет в тюрьму

30 мая, 2018, 17:13

Налоговые органы Испании требуют от футболиста Криштиану Роналду выплатить штраф в размере 28 млн евро, иначе его могут приговорить к 8 годам тюрьмы

Об этом сообщает издание AS.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду заплатит крупный штраф налоговым службам Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

Адвокаты португальца рассчитывали на сумму 14,7 миллионов евро, но налоговые органы Испании требуют вдвое больше (28 миллионов) и отказывается идти на уступки.

В случае согласия, Роналду ожидает приговор в виде двух лет тюрьмы, что по испанскому законодательству автоматически становится условным, однако если Криштиану не выплатит эту сумму до середины июля, то его будет ждать новый суд, где футболиста могут осудить до восьми лет.