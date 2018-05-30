"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Бельгии

30 мая, 2018, 22:47

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в бельгийском городе Льеж

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление боевиков.

29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек - двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали. По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман. Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданское лицо как теракт.