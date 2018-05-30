 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Бельгии

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в бельгийском городе Льеж

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление боевиков.

29 мая в бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек - двух женщин-полицейских и водителя. Преступника ликвидировали. По данным бельгийских СМИ, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман. Власти Бельгии квалифицировали расстрел двух полицейских и гражданское лицо как теракт.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 мая, 2018 четверг

больше новостей

31 мая, 2018 четверг

30 мая, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать