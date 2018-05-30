"Укрзализныця" возьмет кредит у ЕБРР на закупку 3,5 тысяч вагонов
Об этом заявил в.а. председателя правления Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018", передает “Интерфакс-Украина".
"Этот проект будет реализовываться путем создания специальной вагонной компании, на баланс которой будут переданы грузовые вагоны, приобретенные за кредитные средства", - сообщил он.
Предполагается, что ЕБРР выделит $150 млн, а общую стоимость проекта оценивают в $240,7 млн. Часть этих средств профинансирует сама "Укрзализныця" и также за счет грантов по программам технической кооперации.
В информации банка указывается, что речь идет о закупке около 6,5 тыс. полувагонов при общей потребности компании примерно в 24 тыс. полувагонов.
Кравцов пояснил, что при условии создания отдельной вагонной компании вагоны смогут работать на рынке перевозок как частный парк и зарабатывать значительно больше инвентарного парка.
- Напомним, 14 мая "Укрзализныця" объявила тендер на закупку 54 пассажирские вагоны с прогнозируемой стоимостью 1,521 миллиарда гривен.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута