"Укрзализныця" возьмет кредит у ЕБРР на закупку 3,5 тысяч вагонов

30 мая, 2018, 19:26

"Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая приобретет 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития

Об этом заявил в.а. председателя правления Евгений Кравцов на конференции "UZ: Investor Day 2018", передает “Интерфакс-Украина".

"Этот проект будет реализовываться путем создания специальной вагонной компании, на баланс которой будут переданы грузовые вагоны, приобретенные за кредитные средства", - сообщил он.

Предполагается, что ЕБРР выделит $150 млн, а общую стоимость проекта оценивают в $240,7 млн. Часть этих средств профинансирует сама "Укрзализныця" и также за счет грантов по программам технической кооперации.

В информации банка указывается, что речь идет о закупке около 6,5 тыс. полувагонов при общей потребности компании примерно в 24 тыс. полувагонов.

Кравцов пояснил, что при условии создания отдельной вагонной компании вагоны смогут работать на рынке перевозок как частный парк и зарабатывать значительно больше инвентарного парка.