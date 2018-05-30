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"Укрзализныця" добавила 5 поездов в одесском направлении


фото: ye.ua
"Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в одесском направлении на летний период

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, назначены поезда № 223/224 Киев – Одесса, № 248/247 Одесса – Киев, Житомир, № 251/252 Днепр – Одесса, № 258/257 Одесса – Львов и № 271/272 Харьков – Одесса.

Кроме того, еще трем поездам вдвое увеличили периодичность курсирования. Так, поезда № 92/91 Константиновка – Одесса, № 136/135 Черновцы – Белгород-Днестровский и № 317/318 Запорожье – Одесса теперь курсируют не через день, а ежедневно.

В Укрзализныци также сообщили, что для обеспечения перевозки пассажиров в летний период прорабатывают расписание для назначения дополнительного поезда Сумы – Одесса, который не будет заезжать на станцию Киев-Пассажирский, а будет курсировать через Конотоп, Дарница (Киев), Мироновку, Знаменку и Помошную.

Также проведена замена подвижного состава поезда № 642/641 Кишинев – Одесса на модернизированный дизель-поезд формирования железных дорог Молдовы и осуществлено ускорение его на 27 минут в направлении Кишинев – Одесса и на 47 минут в обратном направлении.

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