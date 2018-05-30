"Убийство Бабченко": Луценко пристыдил политиков и активистов за "атаки на власть"

30 мая, 2018, 18:11

Во время пресс-конференции относительно "убийства" журналиста Бабченко генпрокурор Юрий Луценко вспомнил обвинения известных политиков и общественных деятелей в "несостоятельности власти" защитить граждан Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Луценко напомнил, что ГПУ с правоохранителями раскрыли убийство Вороненкова, покушение на нардепа Мосийчука, раскрыто убийство журналиста Бузины.

"Прошу не посылать пеплом тех, кто тяжело работает над тем, чтобы терактов было меньше", - заявил Луценко.

Он также осудил общество и журналистов за критику лично премьер-министра и правоохранительных органов после "убийства" журналиста Бабченко.

"Я не представляю, что в Британии обвинили власть в отравлении семьи Скрипалей. Поэтому Британия - сильная. К сожалению, в нас политикум использует любой повод для атаки на страну”, - добавил генпрокурор.