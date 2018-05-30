"Убийство Бабченко": Луценко пристыдил политиков и активистов за "атаки на власть"
30 мая, 2018, 18:11
Во время пресс-конференции относительно "убийства" журналиста Бабченко генпрокурор Юрий Луценко вспомнил обвинения известных политиков и общественных деятелей в "несостоятельности власти" защитить граждан Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Луценко напомнил, что ГПУ с правоохранителями раскрыли убийство Вороненкова, покушение на нардепа Мосийчука, раскрыто убийство журналиста Бузины.
"Прошу не посылать пеплом тех, кто тяжело работает над тем, чтобы терактов было меньше", - заявил Луценко.
Он также осудил общество и журналистов за критику лично премьер-министра и правоохранительных органов после "убийства" журналиста Бабченко.
"Я не представляю, что в Британии обвинили власть в отравлении семьи Скрипалей. Поэтому Британия - сильная. К сожалению, в нас политикум использует любой повод для атаки на страну”, - добавил генпрокурор.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз "выстрелил" в спину Бабченко, в результате чего тот умер в карете "скорой".
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об "убийстве".
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
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