"Реал" убрал лицо Роналду с собственного сайта

30 мая, 2018, 11:40

После заявлений Криштиану Роналду о возможном уходе из "Реала" его лицо убрали с сайта клубного онлайн-магазина

Фото Роналду исчезло из заставки на главной странице сайта.

В полном списке игроков, где расположены их фото, вместо лица португальского футболиста, расположено изображение футболки с его фамилией и номером.

Такие изменения произошли вскоре после финала Лиги чемпионов, когда Роналду заявил, что может покинуть мадридский клуб. В СМИ появилась информация, что португалец ведет переговоры с французским ПСЖ.

В трансферное межсезонье "королевский клуб" собирается усилить сразу несколько позиций. По информации Marca, "Реал" намерен подписать вратаря, центрального и правого защитников, а также игрока атакующего плана.

В частности, мадридцы намерены купить у ПСЖ бразильского форварда Неймара, который в прошлом году перешел во французский клуб из "Барселоны" за 222 млн евро и является самым дорогим футболистом мира. Если этот трансфер не состоится, “Реал” попытается приобрести Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" или Эдена Азара из "Челси".

26 мая в Киеве "Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду забил 15 голов и в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Португальский футболист показал, чем он питается, чтобы быть в идеальной форме.

Читайте также: Триумф Бейла и трагедия Салаха. Как "Реал" победил "Ливерпуль" в финале ЛЧ в Киеве

