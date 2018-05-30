"Реал" убрал лицо Роналду с собственного сайта
Фото Роналду исчезло из заставки на главной странице сайта.
В полном списке игроков, где расположены их фото, вместо лица португальского футболиста, расположено изображение футболки с его фамилией и номером.
Такие изменения произошли вскоре после финала Лиги чемпионов, когда Роналду заявил, что может покинуть мадридский клуб. В СМИ появилась информация, что португалец ведет переговоры с французским ПСЖ.
В трансферное межсезонье "королевский клуб" собирается усилить сразу несколько позиций. По информации Marca, "Реал" намерен подписать вратаря, центрального и правого защитников, а также игрока атакующего плана.
В частности, мадридцы намерены купить у ПСЖ бразильского форварда Неймара, который в прошлом году перешел во французский клуб из "Барселоны" за 222 млн евро и является самым дорогим футболистом мира. Если этот трансфер не состоится, “Реал” попытается приобрести Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" или Эдена Азара из "Челси".
- 26 мая в Киеве "Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.
- Криштиану Роналду забил 15 голов и в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
- Португальский футболист показал, чем он питается, чтобы быть в идеальной форме.
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