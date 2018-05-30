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"Реал" убрал лицо Роналду с собственного сайта


фото: REUTERS
После заявлений Криштиану Роналду о возможном уходе из "Реала" его лицо убрали с сайта клубного онлайн-магазина

Фото Роналду исчезло из заставки на главной странице сайта.

В полном списке игроков, где расположены их фото, вместо лица португальского футболиста, расположено изображение футболки с его фамилией и номером.

Такие изменения произошли вскоре после финала Лиги чемпионов, когда Роналду заявил, что может покинуть мадридский клуб. В СМИ появилась информация, что португалец ведет переговоры с французским ПСЖ.

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В трансферное межсезонье "королевский клуб" собирается усилить сразу несколько позиций. По информации Marca, "Реал" намерен подписать вратаря, центрального и правого защитников, а также игрока атакующего плана.

В частности, мадридцы намерены купить у ПСЖ бразильского форварда Неймара, который в прошлом году перешел во французский клуб из "Барселоны" за 222 млн евро и является самым дорогим футболистом мира. Если этот трансфер не состоится, “Реал” попытается приобрести Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" или Эдена Азара из "Челси".

  • 26 мая в Киеве "Реал" победил "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.
  • Криштиану Роналду забил 15 голов и в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
  • Португальский футболист показал, чем он питается, чтобы быть в идеальной форме.

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