"Муниципальная няня" и бэби-боксы: что предлагает правительство для повышения рождаемости
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".
"Каждый ребенок получит от государства бэби-бокс, собранный с любовью, чтобы на первых этапах жизни мама имела все для ухода за ребенком. Это традиция, которую мы вводим для поддержки рождаемости. Сотни тысяч семей получат такую дополнительную целевую поддержку", - сказал Гройсман.
Премьер также добавил, что по решению правительства и поддержки местных органов власти с января 2019 года в Украине вводится понятие "муниципальной няни". Частично оплата ее послег будет компенсироваться из бюджета.
"Принимаем решение совместно с органами местного самоуправления, вводим понятие "муниципальная няня" - с 1 января. Когда нанимаете няню, государство будет компенсировать расходы ежемесячно в зарплате, чтобы ребенок был ухожен", - прокомментировал Гройсман.
- Напомним, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине (без учета временно оккупированного Крымского полуострова) проживало 42 млн 456 тыс. людей.
- Согласно подсчетам ООН, количество населения Украины, а также еще девяти стран Восточной Европы, значительно сократится в течение следующих 30 лет.
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