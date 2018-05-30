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"Муниципальная няня" и бэби-боксы: что предлагает правительство для повышения рождаемости


фото: kmu.gov.ua
Вскоре в Украине для новорожденных детей будут выдавать специальные бэби-боксы с вещами для первых недель и появится "муниципальная няня"

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждый ребенок получит от государства бэби-бокс, собранный с любовью, чтобы на первых этапах жизни мама имела все для ухода за ребенком. Это традиция, которую мы вводим для поддержки рождаемости. Сотни тысяч семей получат такую дополнительную целевую поддержку", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что по решению правительства и поддержки местных органов власти с января 2019 года в Украине вводится понятие "муниципальной няни". Частично оплата ее послег будет компенсироваться из бюджета.

"Принимаем решение совместно с органами местного самоуправления, вводим понятие "муниципальная няня" - с 1 января. Когда нанимаете няню, государство будет компенсировать расходы ежемесячно в зарплате, чтобы ребенок был ухожен", - прокомментировал Гройсман.

  • Напомним, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине (без учета временно оккупированного Крымского полуострова) проживало 42 млн 456 тыс. людей.
  • Согласно подсчетам ООН, количество населения Украины, а также еще девяти стран Восточной Европы, значительно сократится в течение следующих 30 лет.
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