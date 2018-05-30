"Меняем власть": Гройсман пошутил, что нашел детей на смену Розенко и Яценюку

30 мая, 2018, 11:40

Премьер-министр Владимир Гройсман привел на заседание правительства детей и посмеялся с того, что некоторые из них похожи на настоящих и бывших чиновников

Об этом глава Кабинета министров заявил во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.

Премьер-министр, указывая на детей, сказал, что власть меняется, поэтому он будет передавать дела сегодня этому достойному поколению.

"Я вам хочу сказать, что это абсолютно никакой не троллинг. А Павел Валерьевич (вице-премьер Розенко, - ред.) спросил, или это троллинг, потому что он и Константин (один из мальчиков, который пришел на заседание, - ред.) немного похожи", - пояснил Гройсман.

После этого он указал на другого маленького мальчика в очках.

"И я тогда посмотрел на этого молодого человека и, знаете, как его зовут? Арсений", - добавил Гройман, смеясь. Таким образом, он намекнул на экс-премьера Арсения Яценюка, который также носит очки.