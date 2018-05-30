Президент УЕФА высоко оценил работу ФФУ

30 мая, 2018, 13:19

Высокий гость посетил завод Федерации Футбола Украины, на котором производят искусственные поля. На похвалы украинцам президент УЕФА не поскупился

Перед самым отбытием из Украины, 27-го мая, президент УЕФА Александр Чеферин лично осмотрел завод "ФФУ Продакшн", который производит качественные искусственные футбольные поля, появляющиеся во многих украинских городах. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко ознакомил высокого гостя с работой предприятия и рассказал о том, как с помощью продукции завода ФФУ в нашей стране проходит системное обновление футбольной инфраструктуры.

Александер Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. "Организация финалов оказалась идеальной. Уверен, многие организаторы возьмут ее в качестве примера того, как должны выглядеть подобные шоу! Замечательное обеспечение безопасности, очень гостеприимные люди, непередаваемо красивый Киев... Я поздравляю вас с этим успехом", – сказал президент УЕФА.

"Мы дружим с Андреем Павелко, но то, что он делает – это не только успех моего друга, это фундаментальный вклад в развитие вида спорта. Успехи его на этом поприще трудно переоценить. Надеюсь, он нас еще удивит!", - оценил президент УЕФА вклад главы ФФУ в развитие спортивной инфраструктуры страны.

Подведя промежуточные итоги работы ФФУ, президент УЕФА отметил, что Украине еще есть куда стремиться, и все под силу.