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Президент УЕФА высоко оценил работу ФФУ

Высокий гость посетил завод Федерации Футбола Украины, на котором производят искусственные поля. На похвалы украинцам президент УЕФА не поскупился

Перед самым отбытием из Украины, 27-го мая, президент УЕФА Александр Чеферин лично осмотрел завод "ФФУ Продакшн", который производит качественные искусственные футбольные поля, появляющиеся во многих украинских городах. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко ознакомил высокого гостя с работой предприятия и рассказал о том, как с помощью продукции завода ФФУ в нашей стране проходит системное обновление футбольной инфраструктуры.

Александер Чеферин выразил благодарность Федерации футбола Украины за прекрасную организацию финалов Лиги чемпионов УЕФА. "Организация финалов оказалась идеальной. Уверен, многие организаторы возьмут ее в качестве примера того, как должны выглядеть подобные шоу! Замечательное обеспечение безопасности, очень гостеприимные люди, непередаваемо красивый Киев... Я поздравляю вас с этим успехом", – сказал президент УЕФА.

"Мы дружим с Андреем Павелко, но то, что он делает – это не только успех моего друга, это фундаментальный вклад в развитие вида спорта. Успехи его на этом поприще трудно переоценить. Надеюсь, он нас еще удивит!", - оценил  президент УЕФА вклад главы ФФУ в развитие спортивной инфраструктуры страны.

Подведя промежуточные итоги работы ФФУ, президент УЕФА отметил, что Украине еще есть куда стремиться, и все под силу.

 

 

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