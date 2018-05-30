Порошенко выбрал 5 новых кандидатов на должности в НКРЭКП, - СМИ

30 мая, 2018, 09:58

Президент Петр Порошенко отобрал пятерых кандидатов для назначения на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в регуляторе.

Таким образом, сегодня утром в НКРЭКП приедут новые согласованы члены комиссии:

Александр Формагей (сотрудник "Укргидроэнерго");

Елена Антонова (ДТЭК);

Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКП);

Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго");

Евгений Маглеваный (сотрудник Госэнергоэффективности).

Отметим, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКП утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение.

В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеваный, Дмитрий Олефир.

Из этого списка президент должен отобрать и назначить пятерых новых членов НКРЭКП. Еще двух членов НКРЭКП назначат по итогам второй "волны" конкурса.