 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Порошенко выбрал 5 новых кандидатов на должности в НКРЭКП, - СМИ


фото: ukranews
Президент Петр Порошенко отобрал пятерых кандидатов для назначения на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в регуляторе.

Таким образом, сегодня утром в НКРЭКП приедут новые согласованы члены комиссии:

  • Александр Формагей (сотрудник "Укргидроэнерго");
  • Елена Антонова (ДТЭК);
  • Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКП);
  • Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго");
  • Евгений Маглеваный (сотрудник Госэнергоэффективности).

Отметим, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКП утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение.

В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеваный, Дмитрий Олефир.

Из этого списка президент должен отобрать и назначить пятерых новых членов НКРЭКП. Еще двух членов НКРЭКП назначат по итогам второй "волны" конкурса.

  • Также Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать