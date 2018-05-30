Порошенко выбрал 5 новых кандидатов на должности в НКРЭКП, - СМИ
Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в регуляторе.
Таким образом, сегодня утром в НКРЭКП приедут новые согласованы члены комиссии:
- Александр Формагей (сотрудник "Укргидроэнерго");
- Елена Антонова (ДТЭК);
- Оксана Кривенко (сотрудник аппарата НКРЭКП);
- Дмитрий Коваленко ("Укрэнерго");
- Евгений Маглеваный (сотрудник Госэнергоэффективности).
Отметим, 14 мая номинационная комиссия по отбору новых членов НКРЭКП утвердила перечень из 10 кандидатов для последующей передачи президенту Украины на рассмотрение.
В перечень победителей конкурса вошли: Александр Формагей, Елена Антонова, Дмитрий Коваленко, Оксана Кривенко, Андрей Борисенко, Алексей Магда, Валерий Цаплин, Руслан Кайдаш, Евгений Маглеваный, Дмитрий Олефир.
Из этого списка президент должен отобрать и назначить пятерых новых членов НКРЭКП. Еще двух членов НКРЭКП назначат по итогам второй "волны" конкурса.
- Также Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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