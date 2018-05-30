Порошенко встретился с Бабченко

30 мая, 2018, 23:45

Российский журналист Аркадий Бабченко поблагодарил Службе безопасности Украины (СБУ) за то, что спасла его жизнь и предупредила более масштабные теракты в государстве

Об этом Бабченко сказал во время встречи с президентом Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Спасибо СБУ за то, что они спасли мою жизнь. Но это все же не так важно, как то, что предупредили более масштабные теракты, потому что они хотели делать что-то больше. ФСБ работает, ФСБ заходит, деньги сюда заходят и гибридную войну они ведут. И это, конечно, не стоит недооценивать", - подчеркнул журналист.

Он отметил, что о начале спецоперации ему сообщили месяц назад.

"Мне сообщили об этом месяц назад и за этот месяц я видел, как люди работают. Я видел как они пашут, я видел, как они "роют носом" - мы постоянно были на связи. И эти ребята, которые работают "на земле" - они постоянно приезжали, мы проговаривали детали и работали. Вот они действительно достойны уважения", - сказал Бабченко.

Порошенко назвал операцию СБУ успешной, а спасение Бабченка - третьим днем рождения журналиста и "днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность".

"Мы наконец-то научились защищать. Защищать страну, защищать ее граждан и делать это чрезвычайно профессиональными усилиями новой СБУ, которая способна сдавать экзамены любой сложности", - подчеркнул Порошенко.