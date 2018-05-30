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Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану


фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану

Об этом президент заявил в Twitter.

Порошенко поздравил СБУ с “блестящей операцией" по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии”, - говорится в сообщении.

Он также добавил, что Москва “вряд ли успокоится", поэтому президент поручил предоставить журналисту и его семье охрану.

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