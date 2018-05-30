Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану
Об этом президент заявил в Twitter.
Порошенко поздравил СБУ с “блестящей операцией" по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.
"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии”, - говорится в сообщении.
Он также добавил, что Москва “вряд ли успокоится", поэтому президент поручил предоставить журналисту и его семье охрану.
Поздравляю @servicessu с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье охрану pic.twitter.com/y9rwNukt1j— Петр Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз "выстрелил" в спину Бабченко, в результате чего тот умер в карете "скорой".
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об "убийстве".
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
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