Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану

30 мая, 2018, 18:56

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану

Об этом президент заявил в Twitter.

Порошенко поздравил СБУ с “блестящей операцией" по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко.

"Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии”, - говорится в сообщении.

Он также добавил, что Москва “вряд ли успокоится", поэтому президент поручил предоставить журналисту и его семье охрану.

Поздравляю @servicessu с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии. Вряд ли Москва успокоится - поручил оказать Аркадию и его семье охрану pic.twitter.com/y9rwNukt1j — Петр Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г