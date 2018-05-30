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Порошенко назначил пятерых членов Нацкомиссии по энергетике

Президент Петр Порошенко назначил пятерых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП)

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Порошенко отметил, что наконец завершен процесс формирования нового независимого регулятора.

"Я уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям", – заявил президент.

Новыми членами комиссии стали Елена Антонова (сотрудник ДТЭК), Александр Формагей (работал в "Центрэнерго" и "Укргидроэнерго"), Дмитрий Коваленко (сотрудник энергетического департамента НКРЭКП и "Укрэнерго"), Евгений Магльованный (сотрудник "Госэнергоэффективности") и Оксана Кривенко (сотрудник департамента нефти и газа НКРЭКП).

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