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Поражение после сенсации. Украинка Козлова выбыла из Ролан Гаррос


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая сотворила главную сенсацию на Ролан Гаррос, выбыла из турнира

Об этом сообщает официальный сайт турнира "Большого Шлема".

Сегодня в Париже в 1/32 финала Козлова уступила Екатерине Синяковой из Чехии - 7:6 (7:4); 4:6; 4:6.

На Открытом чемпионата Франции продолжают борьбу две представительницы Украины - Лесе Цуренко предстоит провести матч второго раунда с американкой Коко Вандевеге, а Элина Свитолина вышла в 1/16 финала. В мужском турнире первый круг успешно преодолел наш Сергей Стаховский.

  • Катерина Козлова в стартовом матче сенсационно переиграла действующую победительницу Ролан Гаррос латвийку Алену Остапенко.
  • Элина Свитолина сегодня в 1/32 финала победила Викторию Кузьмову из Словакии.
  • Украинского теннисиста Дмитьра Баданова пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

Читайте также: Фаворитка Свитолина и сенсационная Козлова. Как украинские теннисистки покоряют Ролан Гаррос

 

 

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