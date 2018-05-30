Поражение после сенсации. Украинка Козлова выбыла из Ролан Гаррос
30 мая, 2018, 14:34
Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая сотворила главную сенсацию на Ролан Гаррос, выбыла из турнира
Об этом сообщает официальный сайт турнира "Большого Шлема".
Сегодня в Париже в 1/32 финала Козлова уступила Екатерине Синяковой из Чехии - 7:6 (7:4); 4:6; 4:6.
На Открытом чемпионата Франции продолжают борьбу две представительницы Украины - Лесе Цуренко предстоит провести матч второго раунда с американкой Коко Вандевеге, а Элина Свитолина вышла в 1/16 финала. В мужском турнире первый круг успешно преодолел наш Сергей Стаховский.
- Катерина Козлова в стартовом матче сенсационно переиграла действующую победительницу Ролан Гаррос латвийку Алену Остапенко.
- Элина Свитолина сегодня в 1/32 финала победила Викторию Кузьмову из Словакии.
- Украинского теннисиста Дмитьра Баданова пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
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