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Помощника президента Беларуси Лукашенко схватили за взятку в $200 тысяч

Ровнейко Сергей
фото: sb.by
Правоохранители Беларуси задержали помощника президента Александра Лукашенко - инспектора Гродненской области Сергея Ровнейко во время получения им взятки в $200 тысяч

Об этом сообщает пресс-центр белорусского Комитета государственной безопасности.

Отмечается, что подозревать чиновника стали еще более год назад, когда появлялась информация о неединичных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В результате по Ровнейко провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали с деньгами в руках. По этому делу открыли уголовное производство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Подозреваемого поместили в СИЗО КГБ Республики Беларусь и там он дает показания. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности", - подытожили в ведомстве.

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