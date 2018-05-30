Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего", - подчеркнул он.
Аброськин также описал приметы преступника:
- Примерно 35-40 лет;
- Около 175-180 см роста;
- Среднего телосложения, есть живот;
- Седая борода;
- Был одет: джинсовая куртка, темно-синяя кепка, джинсы.
Напомним, ночью 29 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
По данным народного депутата Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин, а убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, в результате чего тот скончался в карете "скорой".
Сейчас полиция рассматривает две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
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