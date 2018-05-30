Полиция показала фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

30 мая, 2018, 07:16

Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил журналиста Аркадия Бабченко в столице

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства произошедшего", - подчеркнул он.

Аброськин также описал приметы преступника:

Примерно 35-40 лет;

Около 175-180 см роста;

Среднего телосложения, есть живот;

Седая борода;

Был одет: джинсовая куртка, темно-синяя кепка, джинсы.

Напомним, ночью 29 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.

По данным народного депутата Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин, а убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, в результате чего тот скончался в карете "скорой".

Сейчас полиция рассматривает две версии убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.