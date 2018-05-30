Пока РФ не признает вину по МН17: в Австралии предлагают выгнать российского посла
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Australian.
"Если россияне не извинятся, мы должны выслать российского посла, пока они не сделают этого", - подчеркнул Эбботт.
Отмечается, что именно он возглавлял правительство Австралии в то время, когда был сбит малайзийский самолет рейса МН17.
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, в свою очередь, заявила, что страна рассматривает "дальнейшие варианты" ответа на вину России и одновременно ведет переговоры с другими международными субъектами.
"Дальнейшие шаги будут обнародованы в свое время. Мы рассматриваем все возможные варианты", - подчеркнула министр.
Она также призвала международное сообщество присоединиться к Австралии и Нидерландам и "осудить действия и роль Российской Федерации".
"Процесс определения ответственности государства требует передачи запроса о переговорах, и мы запрос направили. Такие переговоры будут включать вопрос о компенсации родным погибших. Параллельно проходит процесс в рамках национальной судебной системы Нидерландов, участники которого ожидают завершения расследования Совместной следственной группы", - сказала глава австралийского МИД.
- 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию сбития малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
- В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в сбитии "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Совместная следственная группа по расследованию сбития "Боинга" Малайзийских авиалиний провела профессиональную и независимую работу, и призвал Россию признать свою роль в сбитии MH17.
- Группа из 270 родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Boeing-777 рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над Донбассом, подготовила коллективный судебный иск против России.
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