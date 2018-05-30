Пока РФ не признает вину по МН17: в Австралии предлагают выгнать российского посла

30 мая, 2018, 14:02

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт предлагает выслать из страны российского посла, пока РФ не признает вину за сбивание самолета рейса МН17

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Australian.

"Если россияне не извинятся, мы должны выслать российского посла, пока они не сделают этого", - подчеркнул Эбботт.

Отмечается, что именно он возглавлял правительство Австралии в то время, когда был сбит малайзийский самолет рейса МН17.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, в свою очередь, заявила, что страна рассматривает "дальнейшие варианты" ответа на вину России и одновременно ведет переговоры с другими международными субъектами.

"Дальнейшие шаги будут обнародованы в свое время. Мы рассматриваем все возможные варианты", - подчеркнула министр.

Она также призвала международное сообщество присоединиться к Австралии и Нидерландам и "осудить действия и роль Российской Федерации".

"Процесс определения ответственности государства требует передачи запроса о переговорах, и мы запрос направили. Такие переговоры будут включать вопрос о компенсации родным погибших. Параллельно проходит процесс в рамках национальной судебной системы Нидерландов, участники которого ожидают завершения расследования Совместной следственной группы", - сказала глава австралийского МИД.