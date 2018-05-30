Под Белым домом пройдет акция поддержки Олега Сенцова

30 мая, 2018, 19:47

Американская организация United Help Ukraine организовывает акцию в поддержку Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля

Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.

"Мы должны сделать все возможно, чтобы заставить Кремль, который сейчас готовится к Чемпионату мира по футболу и планирует принять иностранных гостей, выпустить Олега Сенцова и других политзаключенных", - говорится в сообщении.

Проведение акции планируется на субботу, 2 июня, перед Белым домом.

Организация также требует от "Большой семерки" внести вопрос политических заключенных на обсуждение в течение 47-го саммита, который состоится 8-9 июня в Канаде. Активисты также призывают всех участников Чемпионата мира по футболу в России поднять тему соблюдения прав человека и политзаключенных в РФ.

Тем временем украинским властям предлагают создать специального представителя по правам политических заключенных, которых держат в России и оккупированном Крыму.