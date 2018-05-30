Под Белым домом пройдет акция поддержки Олега Сенцова
Об этом говорится в сообщении организаторов в Facebook.
"Мы должны сделать все возможно, чтобы заставить Кремль, который сейчас готовится к Чемпионату мира по футболу и планирует принять иностранных гостей, выпустить Олега Сенцова и других политзаключенных", - говорится в сообщении.
Проведение акции планируется на субботу, 2 июня, перед Белым домом.
Организация также требует от "Большой семерки" внести вопрос политических заключенных на обсуждение в течение 47-го саммита, который состоится 8-9 июня в Канаде. Активисты также призывают всех участников Чемпионата мира по футболу в России поднять тему соблюдения прав человека и политзаключенных в РФ.
Тем временем украинским властям предлагают создать специального представителя по правам политических заключенных, которых держат в России и оккупированном Крыму.
- Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.
- Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенного.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко также готов к голоданию и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова. Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- 29 мая стало известно, что Сенцова перевели на поддерживающую терапию.
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