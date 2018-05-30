Перевод Сенцова на поддерживающую терапию означает, что дела плохи, - сестра режиссера
Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook.
"Что касается поддерживающей терапии для Олега Сенцова. Во-первых, Федеральная служба наказаний России говорит, что это добровольно. В настоящее время у нас нет достоверной информации. Вполне возможно, что это добровольно-принудительно: или сам пьешь, или насильно по рекомендации врачей", - пишет Каплан.
Также женщина добавила, что речь идет о замене воды на определенную питательную смесь, что не является выходом из голодания.
"Это продлит Олегу жизнь. Он продолжает бороться, но что бы не говорили тюремные врачи о стабильном состоянии, решение о терапии говорит, что дела плохи", - додаа сестра Сенцова.
На данный момент Олег Сенцов голодает уже 17-й день.
- Напомним, сообщение о переводе Сенцова на поддерживающую терапию обнародовали 29 мая.
- Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.
- Президент Украины Петр Порошенко обратился к мировому сообществу с просьбой продолжить давление на Россию с целью освобождения из плена украинских политзаключенных.
- Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Более 130 российских общественных деятелей призвали освободить Сенцова, который голодает в колонии.
- Незаконно заключенный в России украинец Александр Кольченко также готов к голоданию и обратился к Путину с требованием освободить Сенцова.
- В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова.
- Посольство США выразило поддержку Сенцову.
- У украинского омбудсмена открыли производство из-за нарушения Россией прав Сенцова и Кольченко.
- Российский Киносоюз требует вернуть Сенцова Украине.
- Похищенный российским ФСБ украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку в знак солидарности с другими заключенными Кремля.
- Евросоюз призвал Россию освободить всех незаконно задержанных украинцев в РФ и Крыму.
- Европейская киноакадемия призвала Кремль немедленно освободить Сенцова.
- Телеканал "Еспресо" присоединился к акции #FreeSentsov.
- Более 350 деятелей культуры призвали Меркель спасти Сенцова.
- Фигурант "дела 26 марта" Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова.
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