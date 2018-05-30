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Перевод Сенцова на поддерживающую терапию означает, что дела плохи, - сестра режиссера


фото: REUTERS
Незаконно заключенній в России украинский режиссер Олег Сенцов мог начать принимать поддерживающую терапию не по собственной воле

Об этом сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

"Что касается поддерживающей терапии для Олега Сенцова. Во-первых, Федеральная служба наказаний России говорит, что это добровольно. В настоящее время у нас нет достоверной информации. Вполне возможно, что это добровольно-принудительно: или сам пьешь, или насильно по рекомендации врачей", - пишет Каплан.

Также женщина добавила, что речь идет о замене воды на определенную питательную смесь, что не является выходом из голодания.

"Это продлит Олегу жизнь. Он продолжает бороться, но что бы не говорили тюремные врачи о стабильном состоянии, решение о терапии говорит, что дела плохи", - додаа сестра Сенцова.

На данный момент Олег Сенцов голодает уже 17-й день.

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