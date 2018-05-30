Омбудсмен заявила, что держит на личном контроле дело с убийством Бабченко
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Уполномоченного по правам человека.
"Общество ждет эффективных действий от власти по расследованию убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел о нарушении прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова. светлая память действительно волевому и беспристрастному журналисту Аркадию Бабченко и мои соболезнования его семье", - сказала омбудсмен.
Также Денисова добавила, что в Украине в последнее время сохраняется тенденция нарушения прав журналистов и применения против них насильственных действий. В 2017 году, по информации Института массовой информации, зафиксировано 293 факта нарушения свободы слова. Среди них - 29 случаев нападений и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.
Омбудсмен также добавила, что до сих пор не поставлена точка в резонансных делах по исчезновению и убийству украинских журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Василия Климентьева и других.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, из-за чего тот скончался в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии о причинах убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот человека, вероятно убившего Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- У Бабченко осталось 6 приемных детей, которых он забрал из российских детских домов.
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