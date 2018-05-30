Омбудсмен заявила, что держит на личном контроле дело с убийством Бабченко

30 мая, 2018, 12:20

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что держит дело с убийством журналиста Аркадия Бабченко на личном контроле

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Уполномоченного по правам человека.

"Общество ждет эффективных действий от власти по расследованию убийства Аркадия Бабченко и других резонансных дел о нарушении прав журналистов. Это вызов как для всей правоохранительной системы, так и для гражданского общества Сегодня мы должны доказать, что наше государство сможет выстоять в борьбе за свободу слова. светлая память действительно волевому и беспристрастному журналисту Аркадию Бабченко и мои соболезнования его семье", - сказала омбудсмен.

Также Денисова добавила, что в Украине в последнее время сохраняется тенденция нарушения прав журналистов и применения против них насильственных действий. В 2017 году, по информации Института массовой информации, зафиксировано 293 факта нарушения свободы слова. Среди них - 29 случаев нападений и избиения журналистов, а также 37 случаев открытых угроз.

Омбудсмен также добавила, что до сих пор не поставлена ​​точка в резонансных делах по исчезновению и убийству украинских журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Василия Климентьева и других.