ОБСЕ критикует Украину за неправдивую информацию относительно "убийства" Бабченко
30 мая, 2018, 23:11
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве
Об этом написал в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир.
"Счастлив, что Аркадий Бабченко живой. Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Это обязанность государства — обеспечивать общество корректной информацией", — сказал Дезир.
Relieved that Arkadiy #Babchenko is alive! I deplore the decision to spread false information on the life of a journalist. It is the duty of the state to provide correct information to the public.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 мая 2018 г.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве "убили" известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- Как стало известно, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой, организованной СБУ для разоблачения заказчика покушения.
- Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту Аркадию Бабченко и его семье охрану.
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