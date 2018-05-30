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ОБСЕ критикует Украину за неправдивую информацию относительно "убийства" Бабченко

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

Об этом написал в Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко живой. Я осуждаю решение распространить ложную информацию о жизни журналиста. Это обязанность государства — обеспечивать общество корректной информацией", — сказал Дезир.

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