Новые картины Ивана Марчука выставили посреди столичного ЦУМа
Об этом пишет ArtsLooker.
Выставка включает несколько коллекций. "Корни" объединяет около 40 полотен пяти из 12 авторских циклов. В нем гиперреалистичные пейзажи, сюрреалистический космизм и картины в других стилях..
Также художник презентовал новый монументальный цикл своих работ "Цветные прелюдии", в котором 10 полотен.
Большинство из картин, которые есть на выставке, несколько лет подряд выставляли по всему миру: в ведущих музеях и галереях Литвы, Германии, Польши, Бельгии, Чехии, Словакии, Люксембурга, Венгрии, Таиланда, Туниса, Иордании, Турции.
"Я люблю импровизации, но картины доделываю до микрона. Как музыкант: он написал мелодию, а потом ее следует аранжировать, шлифовать. И наконец все приходят и восклицают: ах, какая картина, уже готова. Нет, говорю, здесь нужно еще нарисовать две тысячи деталей. Человек этого не видит. Однако я же вижу. Я ищу совершенство, и если не удается его достичь, я чувствую дискомфорт", - рассказывает художник.
Чтобы создать картины, Иван Марчук работает очень быстро, ведь его работы состоят из большого количества элементов.
"Это адская работа. Я пишу с огромной скоростью: десятки мазков за секунду. Я работаю в чрезвычайном экстазе. Только в таком состоянии мне удается довести работу до того, чтобы на ней был словно мой фирменный знак, чтобы и без подписи было видно: это картина Марчука, и больше ничья", – добавил художник.
Экспозиция продлится до 27 июня, вход свободный. Выставка находится по адресу: ЦУМ, Крещатик, 38, 7-й этаж.
- Напомним, Украина попала в десятку стран, где часто исчезают картины, скульптуры и другие произведения из музеев и выставок
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