Новоиспеченные миллионеры: Киевляне выиграли 1 млн в "Лото-Забава"

30 мая, 2018, 12:39

Киевская семья выиграла миллион в “Лото-Забава”

25 марта 2018 года для Юрия Редько и Ирины Гнатюк стало памятным днем в календаре. В этот день пара выиграла один миллион гривень. Удача им улыбнулась на 972-м тираже лотереи “Лото-Забава”.

"Вы знаете, мы еще пока до сих пор не верим в то, что нам так повезло. Потому что мы не очень долго играем. В принципе, это первые наши билеты, которые мы купили и сразу же выиграли", - говорит новоиспеченный миллионер.

Семья живет в Киеве и занимается строительством. Говорят, что никогда не интересовались лотереей. Однако имеют знакомых, которые играют в “Лото-Забава” более 15 лет. Во время встречи с ними, решили за компанию купить десять билетов. Один из которых и стал для них счастливым.

В рамках программы "Два дня из жизни миллионера" от Клуба миллионеров "М.С.Л." супруги гостеприимно поздравили с победой. Для них подготовили эксклюзивную программу с множеством развлечений, одними из которых стали виртуальная экскурсия над Киевом с квадрокоптерами и 3D-очками и прогулка по Днепру на парусной яхте.

Таким выигрышем Ирина и Юрий чрезвычайно поражены. И на этом не теряют азарта. Сразу же после эфира семья приобрела еще десяток лотерейных билетов.

"Мы сегодня купили еще 10 билетов. Увидим - может еще миллион. Играйте, играйте. Нам повезло и вам тоже повезет", - рассказывает Юрий Редько.

Куда потратить свой миллион супруги из Киева пока не решили: на путешествия, на новую машину. И уверены, что это был их первый, но точно не последний счастливый билет. А тем временем, в тот же день, когда они получили от ведущих чек на свой миллион, во время розыгрыша тиража №981, в Украине появился уже 291-й миллионер лотереи "Лото-Забава".