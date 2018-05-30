Некоторые СМИ пытаются искусственно создать негативное отношение к генералу Гриняку, - адвокат

30 мая, 2018, 22:25

Защита обвиняемого в преступлениях против Майдана генерала МВД Владимира Гриняка считает, что статьи, которые имеют целью создать негативное отношение к нему, пишутся на заказ руководства ДВР ГПУ

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал в Facebook:

"В последнее время в некоторых сомнительных Интернет-изданиях начали активно появляться и распространяться заказные статьи дискредитационного характера, имеющие целью опорочить господина Гриняка и искусственно создать в обществе негативное отношение к нему, чтобы нивелировать колоссальную общественную поддержку, которой он сейчас пользуется.

Очевидно, что эти фальшивые статьи пишутся на заказ руководства ДВР ГПУ, поскольку такая высокая степень осведомленности этих "журналистов" об обстоятельствах уголовного производства, могла возникнуть только при контакте с должностными лицами этого подразделения ГПУ.

Мы не имеем намерения, как говорил Уинстон Черчилль: - "бросать камни в каждую гавкаючу собаку..." и опровергать данные абсурдные статьи, поскольку мы знаем, что общество и без этого сможет отличить правду от лжи и понять, что все эти статьи - дешевая фальшивка.

Авторы этих статей, которые едва научились складывать буквы в слова, почему-то возомнили себя великими журналистами. Одновременно эти "журналисты" не хотят признавать свое авторство над этими статьями и пишут свои дезинформационные "вбросы" анонимно. Порой складывается впечатление, что написанием этих статей самостоятельно занимаются отдельные сотрудники ДВР ГПУ, которые фактически провалили расследование дела об убийстве "Небесной Сотни" и теперь пытаются скрыть неудовлетворительные результаты своей работы и переключить внимание общественности на резонансное дело господина В.Гриняка.

Неужели сотрудники ДВР ГПУ и действительно надеются на то, что им удастся скрыть свою бездеятельность и абсолютно неэффективную работу по громкому делу в отношении непричастного лица, которое они безосновательно "назначили" виновным, чтобы успокоить народный гнев, который обусловлен полной безнаказанностью убийц "Небесной Сотни". Думаю, что такие их деструктивные действия являются явным проявлением пренебрежения к Народу Украины.

Наверняка некоторые сотрудники ДВР ГПУ напрочь забывают, что после Революции Достоинства украинское общество пережило значительные прогрессивные преобразования, и поэтому наши люди уже категорически отказываются слепо верить во всю ложь, что им говорят чиновники из эфиров телевидения.

Наверное по расчетам некоторых чиновников ДВР ГПУ и их подхалимов, дело В.Гриняка должно было стать определенной ширмой, за которой будут надежно спрятаны вся их ложь, бездеятельность и попустительство лицам, которые действительно виновны в смертях на Майдане. Интересно, а не приходило им в голову, что когда эта шаткая ширма упадет, то все эти злоупотребления, "крышевание", фальсификации и другие преступные махинации обнажатся и попадут в поле зрения общества? Неужели сотрудники ДВР ГПУ считают, что людям хватит терпения и они простят этот беспорядок, беззаконие и беспредел? А когда это неизбежно произойдет, я с большим интересом буду наблюдать за судорожными и истерическими действиями сотрудников ДВР ГПУ, всех этих "журналистов" и прочих их прихвостней.

Итак, друзья, все самое интересное еще впереди..."