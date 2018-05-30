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NASA отправит на Марс мини-лабораторию для поисков жизни

Ученые разработали крошечную химическую лабораторию для марсохода, который будет запущен в 2020 году в рамках космической миссии Mars 2020

Об этом говорится на сайте NASA.

В космической миссии Mars-2020 в марсоходе ExoMars Rover планируют установить миниатюрную химическую лабораторию MOMA, в которую будут поступать сложные органические соединения с помощью бура в устройстве.

MOMA сможет обнаружить большое количество органических молекул, содержащих углерод, водород, кислород и азот. Обычно в лаборатории техника, которая необходима для функционирования подобного аппарата, занимает не менее нескольких столов. В рамках Mars 2020 все эти инструменты будут установлены в одном маленьком велосипеде.

Лаборатория будет иметь два инструмента для различения органических молекул. Первый - печь для нагрева образцов, в ней органические молекулы испаряются, перемещаясь в специальное отделение, в котором уже происходит автоматический отбор на их отдельные составляющие. Второй - сбор молекул лазером, однако такого типа недостаточно для планируемого исследования из-за грубость охвата.

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