NASA отправит на Марс мини-лабораторию для поисков жизни
Об этом говорится на сайте NASA.
В космической миссии Mars-2020 в марсоходе ExoMars Rover планируют установить миниатюрную химическую лабораторию MOMA, в которую будут поступать сложные органические соединения с помощью бура в устройстве.
MOMA сможет обнаружить большое количество органических молекул, содержащих углерод, водород, кислород и азот. Обычно в лаборатории техника, которая необходима для функционирования подобного аппарата, занимает не менее нескольких столов. В рамках Mars 2020 все эти инструменты будут установлены в одном маленьком велосипеде.
Лаборатория будет иметь два инструмента для различения органических молекул. Первый - печь для нагрева образцов, в ней органические молекулы испаряются, перемещаясь в специальное отделение, в котором уже происходит автоматический отбор на их отдельные составляющие. Второй - сбор молекул лазером, однако такого типа недостаточно для планируемого исследования из-за грубость охвата.
Читайте также: Найти 20 тысяч экзопланет за 2 года. Все, что стоит знать о новом телескоп от NASA
- Ранее астрономы обнаружили в 12 миллиардах световых лет сверхмассивную черную дыру, которая каждые два дня поглощает вещество массой, эквивалентной массе Солнца.
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми - Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Астрономы из Критского университета создали трехмерную модель облака Муска, которая находится на расстоянии в 500 световых лет от Земли.
- Международная группа астрономов обнаружила слияние из 14 галактик, которые сталкиваются и в итоге могут образовать мощный объект в известной Вселенной.
- Европейское космическое агентство выпустило самую большую звездную карту за всю историю астрономии.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута