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На ремонт киевских дорог предусмотрено более 1 млрд гривен


фото: nikolaev24
В Украине заработал Дорожный фонд, на ремонт дорог для Киева в нем предусмотрено 1 миллиард 150 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В общем, из разных источников финансирования на обновление и строительство украинских дорог запланировали рекордные 49 миллиардов гривен. 11,5 миллиарда гривен потратят на ремонт местных дорог.

За эти деньги уже начали выполнять работы. Сейчас дорожники работают на более чем 150 объектах.

"За счет всех источников финансирования предусматривается выполнение работ на 407 объектах. На сегодня проектная документация разработана на 327 объектах и заключено договоров на 260 объектов. Такого большого объема ремонтов в Украине еще не было", - рассказал и. о. главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак.

  • Согласно стратегии развития украинских дорог, планируется за 5 лет соединить качественными дорогами все областные центры.
  • Напомним, в 2017 году в Украине отремонтировали большое количество дорог за последние 5 лет – 2,1 тыс. км дорог. Для сравнения, в 2014 году было отремонтировано только 102 км.

 

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