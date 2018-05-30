На "Молодости" покажут первый украинский псевдодокументальный фильм

30 мая, 2018, 10:52

На кинофестивале "Молодость" показали первый украинской мокьюментари (псевдодокументальный фильм) 2020#desertedcountry ("2020. Безлюдная Страна") в рамках новой программы экспериментальных фильмов Forma

Об этом сообщает Радио Свобода.

Лента - дебютная полнометражка режиссера Корнея Грицюка.

Главная тема фильма - проблема эмиграции. По сюжету, после подписания соглашений с ЕС и открытия границ все население уезжает из Украины, и здесь остается только 8 жителей. Почему они решили не выезжать, пытаются выяснить два других героя – канадский режиссер с украинскими корнями и его товарищ-оператор, – которые приезжают сюда.

"Это – фильм-дискуссия, фильм-обсуждение. Этим фильмом я попытался в гиперболизованой форме описать процессы, которые замечают в современной Украине, доведя их до максимального абсурда", – отмечает режиссер ленты Корней Грицюк.

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Как отмечают авторы фильма, в нем много иронии, философских вопросов и черного юмора. Картину удалось снять почти бесплатно, затраты на съемку были чисто производственными.

Съемочный процесс осуществлен за 35 дней, которые растянули на год, ведь съемки проходили только по выходным.

"Главная сложность заключалась в том, что мы могли снимать только рано утром, когда на улицах еще не было людей. Конечно, где-то попадались автомобили или люди, но мы убирали их впоследствии на постпродакшене", – объясняет режиссер.

Фильм 2020#desertedcountry можно будет посмотреть 30 мая в 19 часов в кинотеатре "Киев" (зал "Синематика").