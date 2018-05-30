На пляжах Польши нашли сигнальные ракеты российских субмарин

30 мая, 2018, 16:23

В течение нескольких дней как минимум в трех местах на польском побережье Балтийского моря обнаружили сигнальные ракеты КСП с российских подводных лодок

Об этом сообщает RMF24.

Эти ракеты также называют сигнальными буями и используют на субмаринах класса "Кило". В польском флоте есть только одна такая лодка ORP Orzeł и она не выпускала сигнальных ракет.

Такие ракеты используют, в частности, в случае аварийного подъема судна, чтобы обозначить место его расположения. Польские военные предполагают, что россияне использовали их во время учений в Балтийском море. В то же время точно установить время использования этих ракет трудно, поскольку они могут дрейфовать по несколько недель.

Русские строят такие лодки не только для собственных нужд, но и на экспорт.