На оккупированном Донбассе применяют смертную казнь, - Тука

30 мая, 2018, 09:31

Оккупационные администрации России на территории Донецкой и Луганской областей применяют смертную казнь против осужденных

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "5 канала".

Отвечая на вопрос по поводу того, сколько политзаключенных находится на оккупированных территориях Донбасса, он отметил, что имеет лишь ориентировочные цифры.

По его словам, речь идет о тысячах осужденных, среди которых "колорадские ополченцы", казаки и сторонники "русского мира".

"Есть люди, которые получили осуждение за совершение уголовных преступлений, есть люди, получившие приговоры за проукраинские позиции. Есть определенная база осужденных, но мы не можем быть убеждены, что она полная. Есть человек, там либо идет, либо закончился суд, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. А по законам так называемой "ДНР", за это может быть и смертная казнь. Кстати, в этом психопатическом анклаве существует смертная казнь", - подчеркнул Тука.