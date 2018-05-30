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На месте убийства Бабченко нашли гильзы


фото: REUTERS
На месте убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в Киеве вечером 29 мая, нашли гильзы от патронов к огнестрельному оружию

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В подъезде дома, в котором жил и погиб журналист, обнаружили 3 гильзы калибра 9 мм.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз, а также об изъятии записей с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

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