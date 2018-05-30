На месте убийства Бабченко нашли гильзы
30 мая, 2018, 14:38
На месте убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в Киеве вечером 29 мая, нашли гильзы от патронов к огнестрельному оружию
Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В подъезде дома, в котором жил и погиб журналист, обнаружили 3 гильзы калибра 9 мм.
Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз, а также об изъятии записей с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- У Бабченко остались крівна дочь и шестеро приемных детей.
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