На Херсонщине третий день горит лес, площадь пламени 580 га
30 мая, 2018, 11:10
В Херсонской области уже третий день горит лес, на сегодня площадь возгорания составляет около 580 га
Об этом сообщает В ГСЧС в Херсонской области.
"Олешковское лесоохотничье хозяйство. Раденское и Олешковское лесничество. Площадь пожара составляет ориентировочно 580 га леса, из них 265 верхового", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 325 человек, 94 единицы техники. Дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.
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