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На Херсонщине третий день горит лес, площадь пламени 580 га


фото: У ДСНС в Херсонській області
В Херсонской области уже третий день горит лес, на сегодня площадь возгорания составляет около 580 га

Об этом сообщает В ГСЧС в Херсонской области.

"Олешковское лесоохотничье хозяйство. Раденское и Олешковское лесничество. Площадь пожара составляет ориентировочно 580 га леса, из них 265 верхового", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 325 человек, 94 единицы техники. Дополнительно привлечены подразделения Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей.

  • Напомним, пожар начался 28 мая. Пламя тогда охватило более 100 га леса.
  • 29 мая сообщалось, что борьба с огнем продолжается. Пожарные пытались ликвидировать 130 га низового пожара, а верховой не фиксировали.
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