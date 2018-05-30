На Харьковщине открыли новое месторождение газа на более 1,5 млрд кубометров
30 мая, 2018, 20:00
В Харьковской области открыли новое месторождение газа, запасы которого составляют не менее 300 млн кубометров, а перспективные — более 1 500 млн кубометров
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Укргаздобыча".
"Укргаздобыча" получила промышленный приток газа из разведочной скважины дебитом 249 тыс. кубометров/сутки и открыла новое месторождение в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Запасы газа в месторождении, установленные на этапе геологического изучения, составляют минимум 300 млн кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНДигазом, составляют более 1 500 млн кубометров.
В предприятии добавили, что после получения специального разрешения на пользование недрами открытие месторождения и ввод скважины в эксплуатацию осуществлены в рекордно короткие сроки — за 17 месяцев.
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