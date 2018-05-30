Меню от Роналду. Что ест лучший футболист мира для идеального тела

30 мая, 2018, 11:24

Морепродукты, шпроты с хлебом и фрукты. Что еще ест в течение дня 33-летний футболист Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча регулярно тренируется, и это не единственное, что позволяет ему держаться в форме. Чтобы организму хватало энергии, и футболист оставался в форме, нужно составлять правильное меню.

Роналду говорит, что важно кушать часто. Он ест шесть раз в день, употребляя пищу разными порциями. Белок является ключевым в его рационе. При этом он избегает алкоголя, сладостей и обработанных пищевых продуктов.

Завтрак. Это один из самых важных приемов пищи, поэтому он должен быть насыщенным. В утреннее меню входит ветчина, сыры, круассаны и тосты с авокадо. Также в меню можно отметить йогурты и большое количество фруктов.

Обед. На обед Роналду часто ест рыбные блюда. Среди любимых блюд - bacalhau braz. Это треска, лук, картошка и яичница.

Шеф-повар сборной Португалии рассказывает, что Криштиану также любит есть на обед рыбу-меч, сибас или морского окуня.

Ужин. А вот на ужин Роналду может себе позволить заказать салат и стейк.

Хотя футболист ориентирован на более простую пищу.

"Я сосредоточен на том, чтобы есть простые цельные продукты, такие как свежие фрукты и овощи, цельные зерна и белок", - поделился Роналду.

Перекус. С перекусами все проще: временем им становятся обычные шпроты из чиабатой.