Луценко заявил о новом доказательстве убийства российскими боевиками 15-летней девушки на Донбассе
30 мая, 2018, 18:09
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о записи радиоперехвата, которая доказывает убийство 15-летней девушки на Донбассе российскими боевиками
Об этом Луценко сказал во время совместного брифинга с главами СБУ и Нацполиции при участии Аркадия Бабченко, передает Еспресо.TV.
"У нас в прокуратуре сегодня к вашим услугам радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - сказал Луценко.
- Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о гибели несовершеннолетней девушки в результате обстрела российскими боевиками поселка Железное Донецкой области.
- ГПУ сообщила результаты экспертизы, свидетельствующие о выстреле с подконтрольной российским боевикам территории, прилегающей к шахте "Гагарина".
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