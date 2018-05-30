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Луценко заявил о новом доказательстве убийства российскими боевиками 15-летней девушки на Донбассе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о записи радиоперехвата, которая доказывает убийство 15-летней девушки на Донбассе российскими боевиками

Об этом Луценко сказал во время совместного брифинга с главами СБУ и Нацполиции при участии Аркадия Бабченко, передает Еспресо.TV.

"У нас в прокуратуре сегодня к вашим услугам радиоперехват того, как террористы обсуждают, кто стрелял по 15-летней девочке Даше. Мы вчера обнародовали результат осмотра места происшествия, где четко указывается на экспертизу того, что снаряд прилетел со стороны террористов. Сегодня имеем уже радиоперехват", - сказал Луценко.

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