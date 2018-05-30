Лекарства, которые каждый украинец может получать бесплатно. Перечень от МЗ

30 мая, 2018, 08:36

МЗ еженедельно закупает новые партии лекарств, которые отправляются в регионы. Это препараты, которые каждый украинский пациент может получать бесплатно

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Последние поставки в регионы были вакцины, лекарства для онкобольных взрослых и детей, для новорожденных с дыхательными расстройствами, для пациентов, страдающих легочной артериальной гипертензией, пациентов, которые находятся в до- и послеоперационном периоде трансплантации. Всего в 2018 году МЗ закупает лекарства по 40 программам.

"Благодаря сотрудничеству с международными организациями мы можем обеспечивать больше пациентов качественным и бесплатным лечением. К сожалению, не все пациенты знают об этом", - говорится в сообщении.

Супрун отмечает, что на сайте МЗ всегда можно найти информацию о количестве лекарств, которые закупает государство, когда они будут в Украине и уже попали в больницу вашего региона. Список лекарств можно просмотреть здесь. Новые приказы о распределении закупленных лекарств смотрите здесь.

За эти лекарства никто не имеет права требовать деньги. А информация о наличии препаратов в государственных медучреждениях должна быть доступной для всех.

Согласно Приказу МЗ №509 от 2016 года, больницы должны публиковать информацию об остатках лекарств на сайтах областных департаментов здравоохранения или обнародовать ее в самом заведении - в доступных местах.

Если лекарство есть в наличии, а в больнице по каким-либо причинам отказывают в их бесплатной выдаче, можно написать заявление на имя главного врача медицинского учреждения или в местное управление/департамент здравоохранения. В заявлении надо указать диагноз по результатам анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат.

Также есть ресурсы, которые помогут проверить наличие лекарственных препаратов, закупленных государством, в больницах вашего региона: здесь и здесь.