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Киев звучит как дрель. Какие еще звуки издает и 2000 мест мира

Композитор Стюарт Фоукс создал интерактивную карту со звуками, которые собирал во всем мире

Карта называется Cities and Memory.

Сначала на ней композитор обозначал лишь звуки протестов, а также звуки из тюрем и священных мест.

И впоследствии Стюарт начал пополнять ее всем, что могло бы описать местность. Так, на Гавайских островах можно услышать шум океана. Также здесь есть звуки дождя на Шри Ланке. А для тех, кто не знает, какие звуки издают пингвины, нужно заглянуть в Исландию.

В Украине же обозначили всего три звука: два в Киеве и один в Тернополе.
Киев звучит как дрель, но в самом центре города возле Успенского собора можно услышать электронный трек. В Тернополе же записали звук с вокзала.

"Звук – это первое, что мы ощущаем. Мы слышим звук, прежде чем родиться, перж чем начинаем видеть. Это интимное, близкое и важное", – говорит Фоукс.

Сейчас на карте уже есть более 2000 звуков из более чем 75 стран. Заполнять карту может каждый. Для этого нужно записать звук и отправить вместе с ним фото.

Принять участие в заполнении интерактивной звуковой карты может любой. Также можно прислать ремикс на услышанное в том или ином месте.

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Звуки со всего мира также послушать на iTunes podcast, Deezer, RadioPublic, TuneIn.

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