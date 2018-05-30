Киев звучит как дрель. Какие еще звуки издает и 2000 мест мира
Карта называется Cities and Memory.
Сначала на ней композитор обозначал лишь звуки протестов, а также звуки из тюрем и священных мест.
И впоследствии Стюарт начал пополнять ее всем, что могло бы описать местность. Так, на Гавайских островах можно услышать шум океана. Также здесь есть звуки дождя на Шри Ланке. А для тех, кто не знает, какие звуки издают пингвины, нужно заглянуть в Исландию.
В Украине же обозначили всего три звука: два в Киеве и один в Тернополе.
Киев звучит как дрель, но в самом центре города возле Успенского собора можно услышать электронный трек. В Тернополе же записали звук с вокзала.
"Звук – это первое, что мы ощущаем. Мы слышим звук, прежде чем родиться, перж чем начинаем видеть. Это интимное, близкое и важное", – говорит Фоукс.
Сейчас на карте уже есть более 2000 звуков из более чем 75 стран. Заполнять карту может каждый. Для этого нужно записать звук и отправить вместе с ним фото.
Принять участие в заполнении интерактивной звуковой карты может любой. Также можно прислать ремикс на услышанное в том или ином месте.
Звуки со всего мира также послушать на iTunes podcast, Deezer, RadioPublic, TuneIn.
- Напомним, Центр картографии имени Дэвида Рэмси при Стэнфордском университете показал самый старинный атлас, который нарисовали от руки в 1587 году.
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