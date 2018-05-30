Киев звучит как дрель. Какие еще звуки издает и 2000 мест мира

30 мая, 2018, 12:41

Композитор Стюарт Фоукс создал интерактивную карту со звуками, которые собирал во всем мире

Карта называется Cities and Memory.

Сначала на ней композитор обозначал лишь звуки протестов, а также звуки из тюрем и священных мест.

И впоследствии Стюарт начал пополнять ее всем, что могло бы описать местность. Так, на Гавайских островах можно услышать шум океана. Также здесь есть звуки дождя на Шри Ланке. А для тех, кто не знает, какие звуки издают пингвины, нужно заглянуть в Исландию.

В Украине же обозначили всего три звука: два в Киеве и один в Тернополе.

Киев звучит как дрель, но в самом центре города возле Успенского собора можно услышать электронный трек. В Тернополе же записали звук с вокзала.

"Звук – это первое, что мы ощущаем. Мы слышим звук, прежде чем родиться, перж чем начинаем видеть. Это интимное, близкое и важное", – говорит Фоукс.

Сейчас на карте уже есть более 2000 звуков из более чем 75 стран. Заполнять карту может каждый. Для этого нужно записать звук и отправить вместе с ним фото.

Принять участие в заполнении интерактивной звуковой карты может любой. Также можно прислать ремикс на услышанное в том или ином месте.

Звуки со всего мира также послушать на iTunes podcast, Deezer, RadioPublic, TuneIn.