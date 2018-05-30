Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза"

30 мая, 2018, 12:59

Кабинет министров продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 августа 2018 года

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа. Они заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018.

На данный момент продолжаются переговоры с МВФ по приведению цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств до 1 августа.

Новое постановление вступает в силу 1 июня.