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Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза"


фото: kvedomosti
Кабинет министров продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 августа 2018 года

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что постановлением от 22 марта 2017 года правительство возложило специальные обязательства на субъектов рынка природного газа. Они заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Действующее постановление предусматривало спецобязательства до 1 июня 2018.

На данный момент продолжаются переговоры с МВФ по приведению цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств до 1 августа.

Новое постановление вступает в силу 1 июня.

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  • Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" на выполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.
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