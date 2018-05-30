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ГПУ сообщила о подозрении четырем бывшим "беркутовцам"

Департаментом спецрасследований ГПУ сообщено о подозрении в совершении преступлений против Майдана четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции)

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, четырем экс-милиционерам столичного полка "Беркут" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК, а именно: в превышении власти и служебных полномочий; незаконном препятствовании проведению собраний и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым соответствующих мер.

В ГПУ напомнили, что ранее по результатам расследования преступлений, совершенных во время этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших главы Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве и 10 сотрудников столичного "Беркута". Также сообщено о подозрении и объявлено в розыск 10 человек, в том числе экс-президенту Украины и руководителям органов государственной власти.

  • 22 мая Генпрокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров столичного полка особого назначения "Беркут", один из которых является действующим полицейским и помощником народного депутата на общественных началах.
  • 29 мая Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых экс-"беркутовцев", которых подозревают в причастности к расстрелам активистов Евромайдана.
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