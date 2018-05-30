ГПУ сообщила о подозрении четырем бывшим "беркутовцам"

30 мая, 2018, 19:21

Департаментом спецрасследований ГПУ сообщено о подозрении в совершении преступлений против Майдана четырем бывшим милиционерам столичного полка "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции)

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, по фактам незаконного задержания 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве двух участников мирной акции протеста, составления и выдачи заведомо ложных документов об их задержании, четырем экс-милиционерам столичного полка "Беркут" сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК, а именно: в превышении власти и служебных полномочий; незаконном препятствовании проведению собраний и выдачи должностным лицом заведомо ложных документов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым соответствующих мер.

В ГПУ напомнили, что ранее по результатам расследования преступлений, совершенных во время этих событий в суд направлены обвинительные акты в отношении бывших главы Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве и 10 сотрудников столичного "Беркута". Также сообщено о подозрении и объявлено в розыск 10 человек, в том числе экс-президенту Украины и руководителям органов государственной власти.