Фитотерапия часто является попыткой заработать: Супрун рассказала, почему травы не всегда полезны

30 мая, 2018, 13:58

Чаще всего объявления с рекламой фитотерапии являются манипуляцией и попыткой заработать деньги на доверии людей и их желании быстро и легко выздороветь

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Причина не в том, что растения не имеют лечебных свойств. Даже больше, много современных препаратов также содержат активные вещества, содержащиеся в растениях. Впрочем их применение в медицине отличается правильным способом сбора, длительной фармацевтической подготовкой, разнообразными исследованиями и тщательной диагностикой в лабораториях. А само лечение происходит под наблюдением врача и только в комплексе с лечением другими лекарственными средствами.

Как сообщает Супрун, фитотерапию как способ выздороветь, часто предлагают не медицинские работники. Они позиционируют траволечение как панацею, часто оказывают услуги за большие деньги, забирают у пациента время, которое можно потратить на поход к врачу и могут навредить здоровью.

Хотя травы кажутся безобидными, некоторые из них могут быть потенциально опасными и привести к серьезному отравлению организма. Активные вещества, содержащиеся в растениях, имеют разную химическую природу и воздействуют на организм неодинаково.

Концентрации веществ тоже может отличается - например, в фазы жизненного цикла (до, во время и после цветения). В разных частях одного и того же растения могут отличаться не только концентрации веществ, но и их качественный состав. Самостоятельно, без должных знаний и оборудования, контролировать правильную дозу лекарственного вещества в растении очень сложно.

Кроме того, особенность влияния лекарственных растений на организм человека заключается в том, что появление лечебного эффекта (как и побочного) может наблюдаться только после длительного приема растительного препарата. Вы можете даже не заметить почему и как появились определенные проблемы со здоровьем и даже не вспомните причину. Поэтому для лечения обязательно нужен уход и консультации профессионального врача.

МЗ Украины подготовило законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения от МЗ на занятие народной медициной.

Как отмечает Супрун, министерство здравоохранения не может предоставлять разрешительные документы на методы, безопасность и эффективность которых невозможно гарантировать.