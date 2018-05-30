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Ежедневно от ДТП умирает 8 украинцев, - Нацполиция


фото: npu.gov.ua
В среднем в Украине ежесуточно в результате ДТП погибает 8 человек, а 92 человека получают телесные повреждения

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба на сайте ведомства.

По словам Князева, в течение 2017 года на территории Украины зарегистрировано более 162,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП погибло 3432 человека, травмировано - почти 35 тысяч человек.

“За 4 месяца 2018 года зафиксировано 45,5 тысяч ДТП. Это почти на 10 процентов меньше в сравнении с прошлогодним периодом. В 5862 ДТП есть пострадавшие: 749 человек погибло и 7602 человека получили телесные повреждения”, - говорится в сообщении.

Кроме того, по статистике, в среднем в Украине ежесуточно в результате ДТП погибает 8 человек, а 92 человека получают телесные повреждения.

Главными факторами является превышение максимально разрешенной скорости движения транспортного средства, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также несоблюдение безопасной дистанции и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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