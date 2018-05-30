Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше, это касается всех сторонников Путина, - российский журналист
Об этом Маламуд написал в twitter.
"Если он завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех сторонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий, или быть тонким. *** его и всех таких", - написал Маламуд, который ранее работал обозревателем российской газеты "Спорт-Экспресс" в США.
Позже твит был удален, зато появился другой, в котором журналист поделился мнением о политических взглядах Овечкина.
"Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина, аннексию Крыма, войну в Украине и антигейские законы. Он переполнен российской пропагандой, отождествляет "царя" с "родиной", - написал Маламуд.
Также Маламуд заявил, что будет блокировать тех, кто поддерживает Овечкина, в своем twitter.
A combination of factors. He loves the attention Putin lavishes on him. He genuinely supports putin's policies such as the annexation of Crimea, the war on Ukraine and anti-gay laws. He is inundated with Russian propaganda. He conflates "Czar" with "motherland." All of this. https://t.co/yYkldNAofA— Slava Malamud (@SlavaMalamud) 30 мая 2018 г.
- Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге за клуб "Вашингтон Кэпиталз" и считается одним из сильнейших игроков мира.
- В то же время хоккеист является основателем движения PutinTeam, которое было создано перед президентскими выборами в России ради поддержки Владимира Путина.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута