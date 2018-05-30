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Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше, это касается всех сторонников Путина, - российский журналист


фото: nesn.com
Спортивный журналист Слава Маламуд выразил свое отношение к российскому хоккеисту Александру Овечкину, который поддерживает режим Владимира Путина

Об этом Маламуд написал в twitter.

"Если он завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех сторонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий, или быть тонким. *** его и всех таких", - написал Маламуд, который ранее работал обозревателем российской газеты "Спорт-Экспресс" в США.

Позже твит был удален, зато появился другой, в котором журналист поделился мнением о политических взглядах Овечкина.

"Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина, аннексию Крыма, войну в Украине и антигейские законы. Он переполнен российской пропагандой, отождествляет "царя" с "родиной", - написал Маламуд.

Также Маламуд заявил, что будет блокировать тех, кто поддерживает Овечкина, в своем twitter.

  • Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге за клуб "Вашингтон Кэпиталз" и считается одним из сильнейших игроков мира.
  • В то же время хоккеист является основателем движения PutinTeam, которое было создано перед президентскими выборами в России ради поддержки Владимира Путина.
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