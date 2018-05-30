ЕС и ПАСЕ требуют скорейшего расследования убийства Бабченко

30 мая, 2018, 14:56

Евросоюз и ПАСЕ призвали как можно скорее расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве

На официальном сайте Евросоюза выразили искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.

Там отметили, что Бабченко был уважаемым военным корреспондентом, который покинул Россию в 2017 году после угроз его жизни в связи с его журналистской работой.

"Каждый раз, когда голос свободы насильно замалчивается, это рискует ослабить наши общества и подорвать наши демократии. Лучший способ почтить память Бабченко и его работу, а также решительно противостоять любой попытке поставить под угрозу наши общие основные права - это быстрое и прозрачное расследование, которое привлекает к ответственности виновных в этом преступлении", - подчеркнули в ведомстве.

Тем временем президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти также отреагировал на убийство оппозиционера. Он напомнил, что нападения на журналистов являются серьезным нарушением свободы средств массовой информации.

"Власть должна немедленно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов", - подытожил Николетти.