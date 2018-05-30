ЕС и ПАСЕ требуют скорейшего расследования убийства Бабченко
На официальном сайте Евросоюза выразили искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.
Там отметили, что Бабченко был уважаемым военным корреспондентом, который покинул Россию в 2017 году после угроз его жизни в связи с его журналистской работой.
"Каждый раз, когда голос свободы насильно замалчивается, это рискует ослабить наши общества и подорвать наши демократии. Лучший способ почтить память Бабченко и его работу, а также решительно противостоять любой попытке поставить под угрозу наши общие основные права - это быстрое и прозрачное расследование, которое привлекает к ответственности виновных в этом преступлении", - подчеркнули в ведомстве.
Тем временем президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти также отреагировал на убийство оппозиционера. Он напомнил, что нападения на журналистов являются серьезным нарушением свободы средств массовой информации.
"Власть должна немедленно расследовать это убийство и принять меры для обеспечения безопасности журналистов", - подытожил Николетти.
Strongly condemn yesterday murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. Attacks on journalists are a serious violation of media freedom protected by #ECHR. Authorities must promptly investigate this murder and take steps to guarantee safety of journalists @CoEMediaFreedom @coe— Michele Nicoletti (@PACE_President) 30 мая 2018 г.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, который предположительно убил Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- У Бабченко остались кровная дочь и шестеро приемных детей.
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