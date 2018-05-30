Элтон Джон стал первым пациентом киевского медцентра "100% жизни" сети ЛЖВ
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.
Как отмечает чиновник, при встрече с Элтоном Джоном, который приезжал на "Кураж-Базар" на прошедшие выходные, они обсуждали ряд актуальных для Украины проблем. Кроме того, затронули вопросы борьбы с ВИЧ/СПИДом.
"Украина трансформируется, и в частности, система здравоохранения, и все это во время постоянной борьбы с врагом на наших границах. Однако изменения идут, и с одним из примеров сэр Элтон Джон имел возможность познакомиться лично. Сегодня он стал клиентом первого в Украине неприбыльного медицинского центра “100% жизни”, который открыла в Киеве пациентская организация Сеть ЛЖВ", - говорится в сообщении.
Как отмечает Супрун, центр будет оказывать медицинскую помощь нового для Украины качества как ВИЧ-положительным пациентам, людям из групп риска, так и другим киевлянам.
"Цель этого заведения, которое является инклюзивным и открытым пространством, -стать примером модели, когда в центре внимания пациент. И это также пример результата, который дает сильное гражданское движение в стране и открытое к сотрудничеству и изменениям государство", - написала глава МЗ.
В центре работают врачи семейной практики, поэтому можно подписать декларацию со своим семейным врачом. Также есть узкие специалисты и возможность сдать различные категории анализов.
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