Белый дом готов к встрече Трампа и Ким Чен Ына 12 июня

30 мая, 2018, 08:21

Белый дом готовится к саммиту между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который запланирован на 12 июня в Сингапуре

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает издание Reuters.

По ее словам, президент Трамп считает, что переговоры по этому вопросу проходят очень хорошо, а встречи, которые происходят на этой неделе, являются признаками прогресса.

"Мы будем готовы, если это (саммит, - ред.) произойдет 12 июня. Мы также обязательно будем готовы, если по какой-то причине встреча состоится позже", - подчеркнула Сандерс.

Отметим, вчера стало известно, что представители Северной Кореи и США начали съезжаться в Сингапур в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа.

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