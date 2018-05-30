Белый дом готов к встрече Трампа и Ким Чен Ына 12 июня
30 мая, 2018, 08:21
Белый дом готовится к саммиту между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который запланирован на 12 июня в Сингапуре
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает издание Reuters.
По ее словам, президент Трамп считает, что переговоры по этому вопросу проходят очень хорошо, а встречи, которые происходят на этой неделе, являются признаками прогресса.
"Мы будем готовы, если это (саммит, - ред.) произойдет 12 июня. Мы также обязательно будем готовы, если по какой-то причине встреча состоится позже", - подчеркнула Сандерс.
Отметим, вчера стало известно, что представители Северной Кореи и США начали съезжаться в Сингапур в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- Американский президент 24 мая отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за открытой вражды северокорейского режима в отношении США.
- В то же время в КНДР были удивлены таким решением и резко начали хвалить Трампа. Последний положительно оценил реакцию Северной Кореи на его решение отменить саммит и уже на следующий день заявил, что встреча с Ким Чен Ыном еще возможна 12 июня.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
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