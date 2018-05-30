 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Белый дом готов к встрече Трампа и Ким Чен Ына 12 июня

Белый дом готовится к саммиту между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который запланирован на 12 июня в Сингапуре

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает издание Reuters.

По ее словам, президент Трамп считает, что переговоры по этому вопросу проходят очень хорошо, а встречи, которые происходят на этой неделе, являются признаками прогресса.

"Мы будем готовы, если это (саммит, - ред.) произойдет 12 июня. Мы также обязательно будем готовы, если по какой-то причине встреча состоится позже", - подчеркнула Сандерс.

Отметим, вчера стало известно, что представители Северной Кореи и США начали съезжаться в Сингапур в рамках подготовки к встрече Ким Чен Ына и Трампа.

Читайте также: Потепление на 38-й параллели. Стала ли Корея ближе к завершению 70-летней войны

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 мая, 2018 среда

больше новостей

30 мая, 2018 среда

29 мая, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать