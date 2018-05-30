Бабченко не обращался за охраной и не сообщал об угрозах, - МВД

30 мая, 2018, 13:36

Журналист Аркадий Бабченко после переезда в Киев не сообщал правоохранителям об угрозах и не просил охраны

Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

"За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, не чувствует ли он что-то подозрительное, нет ли очевидных или требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-то помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики", - написал Шевченко.