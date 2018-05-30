Бабченко не обращался за охраной и не сообщал об угрозах, - МВД
30 мая, 2018, 13:36
Журналист Аркадий Бабченко после переезда в Киев не сообщал правоохранителям об угрозах и не просил охраны
Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.
"За неполный год, когда он был в Киеве, к сожалению, мы так и не встретились, я звонил ему с периодичностью раз в два месяца, спрашивал: как дела, не чувствует ли он что-то подозрительное, нет ли очевидных или требующих вмешательства полиции угроз, нужна ли какая-то помощь, и просил сообщить, если она понадобится. Он жил обычной жизнью, не обращался за охраной, писал, что думал, не ограничивая себя и только поднимая жесткий градус антипутинской риторики", - написал Шевченко.
- Напомним, в ночь на 30 мая стало известно, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- По данным народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко, журналист пошел в магазин, а убийца ждал его на лестничной клетке в подъезде. Преступник несколько раз выстрелил в спину Бабченко, вследствие чего тот умер в карете "скорой".
- Полиция рассматривает две версии по поводу причин убийства: журналистская работа Бабченко и его гражданская позиция. Судебно-медицинскую экспертизу по факту убийства журналиста проведут 30 мая.
- Правоохранители составили фоторобот мужчины, предположительно убившего Бабченко.
- Аркадию Бабченко часто поступали угрозы из России.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- У Бабченко осталось шестеро приемных детей.
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