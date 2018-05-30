Августовский бой Ломаченко отменен из-за травмы

30 мая, 2018, 10:50

Чемпиону мира по боксу Василию Ломаченко не выйдет на ринг 25 августа из-за травмы и операции

Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко сделают артроскопическую операцию на плече, которое он повредил 12 мая во втором раунде боя против Хорхе Линареса.

"Я не мог полноценно использовать свою правую руку, было очень неудобно продолжать бой", - сказал Ломаченко, который в поединке против венесуэльца впервые в карьере побывал в нокдауне.

Хирургическое вмешательство запланировано на 30 мая в Лос-Анджелесе. Процедура займет от 60 до 90 минут. Оперировать Василия будет Нил Элатраш - врач, который работал с боксерами Владимиром Кличко, Мэнни Пакьяо и баскетболистом Коби Брайанта.

"Есть четкие доказательства того, что у него недавно был вывих плеча. Это самая распространенная травма. У него есть значительная нестабильность в правом плече. Нужно провести правильное лечение и все будет хорошо", - отметил врач.

В случае отсутствия осложнений, украинец сможет возобновить тренировки в начале октября и будет готов к бою в начале декабря.

После боя с Линаресом промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что следующий бой украинца состоится 25 августа, но сейчас он отметил, что Василий будет готов боксировать 8 декабря.

12 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и отобрал у него пояс чемпионат мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).

В конце мая украинец решил остаться в новые категории и отказался от титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

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