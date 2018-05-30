Арестованный российский Boeing продадут на аукционе за 36 млн
30 мая, 2018, 16:11
В системе электронных торгов арестованным имуществом выставили на продажу российский Boeing стоимостью 36 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.
Сообщается, что самолет был арестован за долг российской авиакомпании "Трансаэро" за обслуживание и стоянку перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского (“Жуляны”), Долг составлял $625 тысяч.
"Это очень выгодное предложение как для отечественных, так и для иностранных авиакомпаний. Самолет уже в Украине, отсутствуют транспортные расходы", - подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
В сообщении говорится, что последняя дата эксплуатации самолета - октябрь 2015 года.
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