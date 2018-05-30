Американский актер выступит на молитвенном завтраке в Киеве

30 мая, 2018, 14:16

Американский актер Стивен Болдуин, брат актера Алека Болдуина, выступит с речью на Национальном молитвенном завтраке в Киеве 31 мая

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если мы будем молиться и сосредоточимся на положительном, то в Украину придет новый день, и это уже началось. Это будущее позитивности и потенциала. Новая Украина строится, Украина, которая сможет насладиться миром, радостью и надеждой. Я верю, что этого можно достичь, но не через власть и силу, а через любовь и доброту", - сказал Болдуин на пресс-конференции в Киеве по случаю Национального молитвенного завтрака.

Один из организаторов молитвенных завтраков, нардеп Павел Унгурян сообщил, что на мероприятии ожидается присутствие более 700 гостей.

"Мы ожидаем и главу государства и главу правительства, чтобы вместе помолиться за Украину. Главы церквей и патриарх Филарет. Стивен Болдуин также завтра выступит с обращением", - рассказал Унгурян.

Всего на молитвенном завтраке будет международная делегация из 15 стран мира. В частности, депутаты из Канады, ЕС, делегаты ПАСЕ, конгрессмены.

Унгурян напомнил, что национальные молитвенные завтраки проходят в США, Европарламенте, странах Европейского Союза и многих других странах мира.

Молитвенный завтрак состоится в Киеве в конгресс-центре "Украинский дом". Он приурочен празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.