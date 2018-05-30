Американский актер выступит на молитвенном завтраке в Киеве
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Если мы будем молиться и сосредоточимся на положительном, то в Украину придет новый день, и это уже началось. Это будущее позитивности и потенциала. Новая Украина строится, Украина, которая сможет насладиться миром, радостью и надеждой. Я верю, что этого можно достичь, но не через власть и силу, а через любовь и доброту", - сказал Болдуин на пресс-конференции в Киеве по случаю Национального молитвенного завтрака.
Один из организаторов молитвенных завтраков, нардеп Павел Унгурян сообщил, что на мероприятии ожидается присутствие более 700 гостей.
"Мы ожидаем и главу государства и главу правительства, чтобы вместе помолиться за Украину. Главы церквей и патриарх Филарет. Стивен Болдуин также завтра выступит с обращением", - рассказал Унгурян.
Всего на молитвенном завтраке будет международная делегация из 15 стран мира. В частности, депутаты из Канады, ЕС, делегаты ПАСЕ, конгрессмены.
Унгурян напомнил, что национальные молитвенные завтраки проходят в США, Европарламенте, странах Европейского Союза и многих других странах мира.
Молитвенный завтрак состоится в Киеве в конгресс-центре "Украинский дом". Он приурочен празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута