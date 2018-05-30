Американо-британский автор дискутировала о Голодоморе на "Книжном Арсенале"

30 мая, 2018, 17:20

Американо-британская писательница Энн Эпплбаум представила перевод своей книги "Красный Голод: Война Сталина с Украиной" на "Книжном арсенале" и обсудила тему Голодомора

В Киеве стартовал VIII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Он начался с презентации перевода книги "Красный Голод: Война Сталина с Украиной" американо-британской писательницы Энн Эпплбаум и дискуссией на тему Голодомора.

Книга рассказывает о том, что привело к Голодомору и указывает на причастных к этому преступлению.

После серии восстаний в регионах, Сталин ставил целью уничтожить украинское крестьянство. Голод надвигался быстро, и люди вынуждены были есть что угодно: траву, кору деревьев, собак, трупы. В некоторых случаях они убивали друг друга для еды.

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Энн рассказала, что написала свою книгу о событиях 1917 года сознательно. Она сделала это, чтобы показать, что украинское движение за независимость, которое открыто началось во времена революции в Российской империи, было фактором истории.

"Это не первая моя книга о преступлениях советской системы. О Голодоморе я написала именно сейчас, потому что появилась возможность прочитать архивы тех времен. Читая архивы тех времен, люди смогут просмотреть отношения Украины с Россией и понять, что Украина была проблемой для последней", - сказала она в эфире Еспресо.TV.

Энн Эпплбаум — журналистка и исследовательница. В книге "Железный завес. Разрушение Восточной Европы" она исследовала начало Холодной войны, в другой - "Между Востоком и Западом: Путешествуя границами Европы" - Восточную Европу.

Эпплбаум — лауреат Пулитцеровской премии и колумнистка The Washington Post. Она активно комментирует украинские события для западной аудитории.