Американо-британский автор дискутировала о Голодоморе на "Книжном Арсенале"
В Киеве стартовал VIII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Он начался с презентации перевода книги "Красный Голод: Война Сталина с Украиной" американо-британской писательницы Энн Эпплбаум и дискуссией на тему Голодомора.
Книга рассказывает о том, что привело к Голодомору и указывает на причастных к этому преступлению.
После серии восстаний в регионах, Сталин ставил целью уничтожить украинское крестьянство. Голод надвигался быстро, и люди вынуждены были есть что угодно: траву, кору деревьев, собак, трупы. В некоторых случаях они убивали друг друга для еды.
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Энн рассказала, что написала свою книгу о событиях 1917 года сознательно. Она сделала это, чтобы показать, что украинское движение за независимость, которое открыто началось во времена революции в Российской империи, было фактором истории.
"Это не первая моя книга о преступлениях советской системы. О Голодоморе я написала именно сейчас, потому что появилась возможность прочитать архивы тех времен. Читая архивы тех времен, люди смогут просмотреть отношения Украины с Россией и понять, что Украина была проблемой для последней", - сказала она в эфире Еспресо.TV.
Энн Эпплбаум — журналистка и исследовательница. В книге "Железный завес. Разрушение Восточной Европы" она исследовала начало Холодной войны, в другой - "Между Востоком и Западом: Путешествуя границами Европы" - Восточную Европу.
Эпплбаум — лауреат Пулитцеровской премии и колумнистка The Washington Post. Она активно комментирует украинские события для западной аудитории.
- Напомним, на VIII Международном фестивале "Книжный Арсенал" будут считать каждую купленную книгу, чтобы высадить такое же количество деревьев в Карпатах.
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